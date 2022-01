2022 | odissea Covid nelle carceri

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Migliaia di contagi tra detenuti e agenti di custodia, dispositivi di protezione solo per pochi, tensioni che si avvicinano pericolosamente a quelle d’inizio pandemia. Negli istituti di pena la situazione è tornata esplosiva. E le misure previste dal ministro Marta Cartabia non sembrano poter davvero incidere. Il 6 dicembre i detenuti positivi in tutta Italia erano appena 196. Un mese e mezzo dopo sono 2.625 nonostante 100.000 vaccini somministrati. La variante Omicron sta «decimando» anche gli agenti della polizia penitenziaria e gli amministrativi, che lavorano negli istituti di pena, con 5.593 casi. «I contagiin carcere in questo momento sono tantissimi» ammette in Senato il 19 gennaio il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Un direttore di penitenziari di lunga esperienza riflette con Panorama: «Un istituto di pena è un po’ come una casa di riposo. ...