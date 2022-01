Vaccino Covid, quarta dose in Israele. In Italia non è affatto esclusa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La pandemia di Covid, spinta dalla variante Omicron, costringe a prendere in considerazione anche in Italia la possibile quarta dose di Vaccino contro il Sars-CoV-2. Ovvero un secondo richiamo 4 mesi dopo la scadenza della terza dose. Il dibattito fra gli infettivologi si infervora e le divergenze si acuiscono, anche perché Israele ha dato ufficialmente il via libera alle somministrazioni della quarta dose per tutta la popolazione con più di 18 anni. Dunque si avvicina anche per l’Europa la decisone sul da farsi in merito. Bassetti: “quarta dose? Perché no” “Se i dati saranno buoni – dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La pandemia di, spinta dalla variante Omicron, costringe a prendere in considerazione anche inla possibiledicontro il Sars-CoV-2. Ovvero un secondo richiamo 4 mesi dopo la scadenza della terza. Il dibattito fra gli infettivologi si infervora e le divergenze si acuiscono, anche perchéha dato ufficialmente il via libera alle somministrazioni dellaper tutta la popolazione con più di 18 anni. Dunque si avvicina anche per l’Europa la decisone sul da farsi in merito. Bassetti: “? Perché no” “Se i dati saranno buoni – dice all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di ...

