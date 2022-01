Tobagi Invesco | Italia al sicuro anche con Draghi fuori dalla scena

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) In una zona euro che vede tassi in rialzo in attesa della Fed, l'obbligazionariono fa peggio delle controparti. Ma solo in chiusura: lo spread Btp-Bund sul decennale ha terminato a 147 punti base, ma per gran parte della giornata è stato stabile intorno a quota 141, dai 143 di ieri. Il rischio politico legato all'elezione per la presidenza della Repubblica non sembra essere eccessivamente presente nelle valutazioni l'. Come mai? Affarni.it lo ha chiesto a Luca, investment strategist di, uno dei principali operatori internazionali indipendenti nell'asset management, quotato a Wall Street (S&P 500) con uffici in più di 20 Paesi e un patrimonio gestito complessivo di oltre 1.500 miliardi di dollari.