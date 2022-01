Super green pass sul lavoro, la norma è scritta talmente male che darà luogo a vari contenziosi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Antonio Carbonelli * Mario Draghi nell’economia monetaria sia nel 2012 in Europa, sia nel 2020 a livello mondiale, ha evitato una contrazione della massa monetaria che avrebbe provocato una deflazione devastante (per usare il linguaggio degli iniziati ai misteri dell’economia monetaria), paragonabile a quella che ha colpito gli Usa negli anni Trenta, dopo la grande scorpacciata (per alcuni) di borsa del 1929. Ma tre decreti-legge (ciascuno in attesa di conversione, con le relative modificazioni) sulla stessa materia in quindici giorni sono veramente troppo: 24.12.21, n.221, 30.12.21, n.229, 7.1.22, n.1. In particolare, a seguito dell’ultimo (a oggi) di essi, quanto all’obbligo di vaccinazione, persino Roberto Burioni, tecnico solitamente allineato ai provvedimenti governativi, ha definito la relativa sanzione “una grottesca buffonata, dispiace vederla arrivare da un governo che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Antonio Carbonelli * Mario Draghi nell’economia monetaria sia nel 2012 in Europa, sia nel 2020 a livello mondiale, ha evitato una contrazione della massa monetaria che avrebbe provocato una deflazione devastante (per usare il linguaggio degli iniziati ai misteri dell’economia monetaria), paragonabile a quella che ha colpito gli Usa negli anni Trenta, dopo la grande scorpacciata (per alcuni) di borsa del 1929. Ma tre decreti-legge (ciascuno in attesa di conversione, con le relative modificazioni) sulla stessa materia in quindici giorni sono veramente troppo: 24.12.21, n.221, 30.12.21, n.229, 7.1.22, n.1. In particolare, a seguito dell’ultimo (a oggi) di essi, quanto all’obbligo di vaccinazione, persino Roberto Burioni, tecnico solitamente allineato ai provvedimenti governativi, ha definito la relativa sanzione “una grottesca buffonata, dispiace vederla arrivare da un governo che si ...

