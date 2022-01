Sbk | Test di Jerez | Lecuona in testa in attesa di Rea

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da due giorni didella Superbike è ufficialmente iniziata, con il sole (circa) diad accompagnare l’azione dei piloti. Tra questi il primo a uscire dai box è stato Iker, che dopo le prime due ore di azione detiene anche il miglior tempo provvisorio, avendo fermato il cronometro sull’1’41”272. Un segnale certamente incoraggiante per lo spagnolo di casa Honda, al rientro dopo la frattura del mignolo della mano sinistra patita in dicembre. Inizio positivo anche per il suo compagno di squadra Xavi Vierge, staccato di soli 82 millesimi, mentre la terza piazza provvisoria (a circa sette decimi) è del portacolori Puccetti Lucas Mahias, seguito dal connazionale Florian Marino. Quest’ultimo ha fatto nel corso della mattinata le veci di Jonathan Rea ed Alex Lowes, scendendo in pista al loro posto, mentre i due ...

Advertising

gponedotcom : Il Cannibale dovrebbe scendere in pista soltanto domani, alle spalle del portacolori Honda si inserisce Vierge a 82… - gponedotcom : La spagnola è pronta al ritorno nel Motomondiale, ma prima c'è un test con la Kawasaki, che le ha dato l’opportunit… - Moto_it : Ecco il programma dei test invernali. Iniziano domani a Jerez e si concluderanno ai primi di Aprile al Motorland Ar… - news_bologna : SBK | Kawasaki prepara l’attacco mondiale con i test a Jerez - periodicodaily : SBK 2022 a tutto test: le date delle sessioni #SBK2022 #SBK @RiccardoTrullo -

Ultime Notizie dalla rete : Sbk Test

... nella suo primo vero e propriocon il team Puccetti. Alle spalle del rookie campano il due ... I tempi, ancora titoli per Rea, premiato in Irlanda e dal Regno BritannicoIl cerchio deiinvernali si chiude con il MotorLand Aragon che nelle giornate del 4 - 5 aprile ospiterà iufficiali pre gara in vista dell'inizio del Mondiale nel weekend dell'8 - 9 - 10. ...Jerez accoglie tra oggi e domani il primo test del nuovo della Superbike a cui partecipano i team Kawasaki e Honda ufficiali con l’aggiunta di Puccetti. Un mercoledì in cui le condizioni meteo si sono ...Iker sembra aver recuperato dall'infortunio al mignolo e precede il compagno Vierge e Mahias. Nessun giro per il momento per il Johnny, sostituito da Marino. Oncu il più veloce della SSP ...