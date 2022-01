Quirinale, ultimatum PD a Salvini: “Se andate da soli salta tutto” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fumata nera anche al terzo scrutinio per il Quirinale, come da previsione. Da domani 27 gennaio, al quarto scrutinio, basterà la maggioranza assoluta di 505 grandi elettori – e non più quella qualificata di 673 – per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quirinale, un voto ‘barocco’ Sarà una giornata importante, ma non è detto che sia quella decisiva. L’elezione del Capo dello Stato è un procedimento barocco, se si vuole, nel quale occorre saper leggere i segnali che, di volta in volta, l’Aula invia ai leader delle forze politiche che tessono la tela delle trattative. solitamente il Presidente risulta essere il candidato che progressivamente cresce di più nei consensi, a partire da un certo punto in avanti. Come negli scacchi, i pezzi pregiati avanzano solo dopo che pedoni, alfieri e cavalli sono persi nella ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fumata nera anche al terzo scrutinio per il, come da previsione. Da domani 27 gennaio, al quarto scrutinio, basterà la maggioranza assoluta di 505 grandi elettori – e non più quella qualificata di 673 – per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica., un voto ‘barocco’ Sarà una giornata importante, ma non è detto che sia quella decisiva. L’elezione del Capo dello Stato è un procedimento barocco, se si vuole, nel quale occorre saper leggere i segnali che, di volta in volta, l’Aula invia ai leader delle forze politiche che tessono la tela delle trattative.tamente il Presidente risulta essere il candidato che progressivamente cresce di più nei consensi, a partire da un certo punto in avanti. Come negli scacchi, i pezzi pregiati avanzano solo dopo che pedoni, alfieri e cavalli sono persi nella ...

Advertising

Paolo_Gambarini : @HuffPostItalia L'ultimatum di sa di non contare nulla. #Letta #Quirinale - principe_dei : @Quirinale Avete fino al 3 Febbraio per notificarmi a mezzo ICC ICJ-TCJ CHIAMA IN CALL APP RECORDER PENA GUERRA MON… - Paolo_Perini83 : Draghi al Quirinale sembra la soluzione fine del mondo, cioè l'ultimatum nel caso non trovassero un candidato e la… - infoitinterno : Elezioni Quirinale, ultimatum della Meloni. 'Berlusconi scopra le carte entro domani' - zazoomblog : Elezioni Quirinale ultimatum della Meloni. Berlusconi scopra le carte entro domani - #Elezioni #Quirinale… -