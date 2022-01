Quirinale 2022, Letta: “Candidatura Casellati operazione assurda”” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Proporre la Candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”. Enrico Letta, segretario del Pd, su Twitter si esprime così sull’ipotesi di una Candidatura della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, alla presidenza della Repubblica. Letta in precedenza ha confermato che il Pd è contrario a una Candidatura di parte che spacchi la maggioranza per quanto riguarda la corsa al Quirinale. E che farà il possibile per bloccarla. A specificarlo fonti del Nazareno a proposito ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Proporre ladella seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’mai vista nella storia dele incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”. Enrico, segretario del Pd, su Twitter si esprime così sull’ipotesi di unadella presidente del Senato, Maria Elisabetta, alla presidenza della Repubblica.in precedenza ha confermato che il Pd è contrario a unadi parte che spacchi la maggioranza per quanto riguarda la corsa al. E che farà il possibile per bloccarla. A specificarlo fonti del Nazareno a proposito ...

