Pd | Palmieri | bilancio | maratona in Aula ok per rilancio città

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato ilprevisionale per il triennio 2022-2024 che prevede un incremento sensibile sulla spesa corrente e negli investimenti e su cui il consigliere del Pd e Presidente della Commissione Ambiente Giammarcoesprime tutta la sua soddisfazione: “Abbiamo incrementato la spesa corrente ripartita tra Municipi e strutture centrali, che significa che arriveranno maggiori risorse nei territori tenuto conto delle loro specifiche esigenze.” “Inoltre abbiamo voluto aumentare di 400 milioni gli investimenti infrastrutturali, portandoli ad un totale di 1,8 miliardi. Un incremento importante e necessario, il primo passo per realizzare quanto presentato in campagna elettorale- dichiara- Per quanto riguarda l’ambiente, l’aumento della spesa corrente si tradurrà in interventi maggiori per la cura del verde pubblico ...