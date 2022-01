Insigne al Toronto: problema per la Nazionale? La risposta del CT Mancini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il C.T. della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa in occasione dello stage di tre giorni che i calciatori dell’Italia effettueranno a Coverciano. L’occasione è stata utile per parlare anche del futuro di Lorenzo Insigne, che dal 1° luglio 2022 sarà un nuovo giocatore del Toronto e si trasferirà in MLS. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty – Insigne Italia “Insigne in Canada è un problema per la Nazionale? Non credo, Lorenzo è qua ora. Avremo le partite di marzo e poi di giugno, quando sarà ancora un giocatore del Napoli. Poi non so se sia sicuro il trasferimento in Canada, ma poi noi dovremo giocare a settembre e a novembre avremo eventualmente il Mondiale, quindi periodi piuttosto ravvicinati. Non vedo grosse ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il C.T. dellaItaliana, Roberto, ha parlato in conferenza stampa in occasione dello stage di tre giorni che i calciatori dell’Italia effettueranno a Coverciano. L’occasione è stata utile per parlare anche del futuro di Lorenzo, che dal 1° luglio 2022 sarà un nuovo giocatore dele si trasferirà in MLS. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Getty –Italia “in Canada è unper la? Non credo, Lorenzo è qua ora. Avremo le partite di marzo e poi di giugno, quando sarà ancora un giocatore del Napoli. Poi non so se sia sicuro il trasferimento in Canada, ma poi noi dovremo giocare a settembre e a novembre avremo eventualmente il Mondiale, quindi periodi piuttosto ravvicinati. Non vedo grosse ...

