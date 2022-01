Il Covid-19 fa un’altra vittima nel Napoletano: Ciro muore a 51 anni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ennesima vittima del Covid si registra in provincia di Napoli. Ciro Santarpia, originario di Gragnano, è morto all’età di 51 anni a causa delle complicanze dovute al Coronavirus. A darne notizia è Napoli Today. Il 51enne, proprietario di un’azienda di materiali elettrici, era ricoverato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’ennesimadelsi registra in provincia di Napoli.Santarpia, originario di Gragnano, è morto all’età di 51a causa delle complicanze dovute al Coronavirus. A darne notizia è Napoli Today. Il 51enne, proprietario di un’azienda di materiali elettrici, era ricoverato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

