Gianmarco Saurino | rivelazione a sorpresa per la star di Doc | “Situazione estremamente critica”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Rivelazioni shock sul destino dell’amatissimo personaggio di Doc 2: pubblico in lacrime per il personaggio diin Doc 2 (fonte instagram)In un periodo storico per certi versi molto spinoso, gli spettatori italiani si sono affezionati agli affascinanti personaggi di fiction televisive, come nel caso di “Doc – Nelle tue mani“. Le serie è trasmessa su Rai 1 a partire dal 2020, e ha appassionato schiere di fan, che dal divano di casa tifano per i loro beniamini. Uno dei personaggi più amati in assoluto è certamente Lorenzo Lazzarini, a cui l’attore pugliesepresta il volto. E’ proprio la sua sorte, negli episodi della fiction, a dee più curiosità e clamore tra i fan.ha ...