Fiorentina | accordo per Cabral ma c’è chi lo considera doppione di Piatek

accordo praticamente fatto. Arthur Cabral del Basilea sarà il sostituto di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport il club viola ha trovato l'intesa con gli svizzeri sulla base di 14,5 milioni di euro più bonus. Il futuro di questo attaccante brasiliano, nato il 25 aprile 1998 a Campina Grande, sarà quindi in Serie A L'articolo proviene da Firenze Post.

