Cecchi Gori migliora | «E’ solo una polmonite | a 80 anni siamo più deboli» Amareggiato per Vlahovic

«Ho solo una polmonite - spiega - ma niente Covid, come avrebbe detto il mio medico. In realtà il Covid l'ho già avuto e ne sono guarito. Sono sereno - aggiunge con voce squillante - il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l'ossigeno, ma niente Covid». E' un po' contrariato, Vittorio, per la cessione di Vlahovic alla Juve da parte dalla Fiorentina, di cui è sempre innamorato. Nei suoi 12 anni di gestione, Cecchi Gori, non ha mai ceduto i suoi grandi calciatori ai bianconeri

