Atletica | Camossi | “Jacobs deve confermarsi miglior velocista al mondo”

Advertising

sportface2016 : Le parole di Paolo #Camossi, allenatore di Marcel #Jacobs -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Camossi

Una bella giornata die di sport che si è conclusa con le corse promozionali degli ... a Tenerife, dove Marcell Jacobs si sta allenando sotto lo sguardo attento del tecnico Paoloin ...In questa vittoria c' è tantissimo di Paolo(il suo allenatore n.d.r.), abbiamo sudato ...si è piazzata al quinto posto nella finale del salto in lungo donne degli Europei indoor dia ...Paolo Camossi, allenatore di Marcel Jacobs, è stato ospite alla trasmissione L’Italia con voi. La puntata andrà in onda giovedì 27 gennaio su Rai Italia e online su RaiPlay. Alle frequenze, ha parlato ...Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio gli atleti della Virtus Lucca sono stati impegnati in diverse gare delle rispettive specialità, portando a casa grandi soddisfazioni.