Ascolti tv martedì 25 gennaio 2022: vince il film "Attraverso i miei occhi" in Prima Tv su Canale 5 con il 14.8%, doppiato dall'indimenticabile Gigi Proietti

La voce del grande Gigi Proietti – che interpreta il cagnolone protagonista del film -porta Canale 5 alla vittoria della serata televisiva. Gli Ascolti tv in prime time di ieri martedì 25 gennaio 2022 ha visto primeggiare la pellicola in Prima visione Attraverso i miei occhi con 3.040.000 spettatori pari al 14.8% di gradimento.

