Agrigento: cinque morti a Licata dopo lite famiglia, allarme dato da moglie assassino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - A dare l'allarme dopo l'uccisione di quattro persone a Licata sarebbe stata, come apprende l'Adnkronos, la moglie dell'assassino che ha avvisato i carabinieri. L'uomo in un primo momento avrebbe voluto costituirsi ma poi ha deciso di suicidarsi. Le vittime sono quattro con l'assassino cinque. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - A dare l'l'uccisione di quattro persone asarebbe stata, come apprende l'Adnkronos, ladell'che ha avvisato i carabinieri. L'uomo in un primo momento avrebbe voluto costituirsi ma poi ha deciso di suicidarsi. Le vittime sono quattro con l'

Advertising

TV7Benevento : Agrigento: cinque morti a Licata dopo lite famiglia, allarme dato da moglie assassino... - LaRagione_eu : Salgono a cinque le vittime a #Licata. Come apprende l’Adnkronos, l’assassino si è suicidato dopo aver ucciso quatt… - siciliafeed : Non solo Scala dei Turchi: presunto responsabile di Favara verso il rinvio a giudizio per altri cinque raid vandali… - comunicalonews : 'Dopo ventitrè anni dalla Legge di riforma del comparto di Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM) L.508/99 e qua… - lasiciliait : Akragas, piazzati cinque colpi sul mercato invernale -