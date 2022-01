Wanda Nara, costumi striminziti per un inverno bollente (Di martedì 25 gennaio 2022) Fuori fa freddo e il cielo è grigio, ma niente paura: ci pensa Wanda Nara con i suoi scatti social a riscaldare anche l’inverno più rigido. Non contenta della linea di cosmetici, della sua attività da procuratrice del marito e quella da influencer, la vulcanica argentina ha lanciato anche una linea di costumi a tutta sensualità che porta il suo nome, Wanda Swim. E poteva trovare una testimonial più sexy di se stessa per promuovere il suo nuovo progetto? Wanda Nara provoca con le pose Wandacon un bikini della sua collezioneGli scatti di Wanda Nara sui social sono un concentrato di sensualità. Lei sceglie pose provocanti e ammiccanti, e i costumi sexy fanno il resto. Con i capelli biondi sciolti, o ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Fuori fa freddo e il cielo è grigio, ma niente paura: ci pensacon i suoi scatti social a riscaldare anche l’più rigido. Non contenta della linea di cosmetici, della sua attività da procuratrice del marito e quella da influencer, la vulcanica argentina ha lanciato anche una linea dia tutta sensualità che porta il suo nome,Swim. E poteva trovare una testimonial più sexy di se stessa per promuovere il suo nuovo progetto?provoca con le posecon un bikini della sua collezioneGli scatti disui social sono un concentrato di sensualità. Lei sceglie pose provocanti e ammiccanti, e isexy fanno il resto. Con i capelli biondi sciolti, o ...

