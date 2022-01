Vlahovic alla Juventus? Il titolo in Borsa vola a Piazza Affari (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus è sempre più vicina a Dusan Vlahovic. Raggiunta l’intesa anche con la Fiorentina per il trasferimento immediato dell’attaccante serbo. I tifosi sono già impazziti, e l’affare ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 25 gennaio 2022) Laè sempre più vicina a Dusan. Raggiunta l’intesa anche con la Fiorentina per il trasferimento immediato dell’attaccante serbo. I tifosi sono già impazziti, e l’affare ha...

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - cmdotcom : Vlahovic cambia volto alla Juve: con lui non solo va in Champions, ma lotta per vincerla - LordGalurd : RT @NinoJfc: ?????? #Vlahovic (in serbo 'VLALOVIC') alla #Juventus può saltare! Parola di due economisti di fama mondiale ?? - cicandrea : +++ Per #Vlahovic alla #Juve manca solo l’ok del CTS, Comitato tecnico scientifico. #Calciomercato -