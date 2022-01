Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 09:45 (Di martedì 25 gennaio 2022) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA 156 DEI MONTI LEPINI A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 15+200 CHE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI Roma. ATTUALMENTE LA STRADA E’ CHIUSA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA NOMENTANA E LA A24 Roma TERAMO E Più AVANTI PROSEGUONO I RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA VIA TUSCOLANA A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI SEGNALANO CODE TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU AVANTI TRA A24 E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO IN DIMINUZIONE AL MOMENTO PERMANGONO SOLO BREVI RALLENTAMENTI TRA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)DEL 25 GENNAIOORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA 156 DEI MONTI LEPINI A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 15+200 CHE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI. ATTUALMENTE LA STRADA E’ CHIUSA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA NOMENTANA E LA A24TERAMO E Più AVANTI PROSEGUONO I RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA VIA TUSCOLANA A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI SEGNALANO CODE TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONESUD E PIU AVANTI TRA A24 E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO IN DIMINUZIONE AL MOMENTO PERMANGONO SOLO BREVI RALLENTAMENTI TRA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Strade, Traforo e autostrade chiuse / GUARDA DOVE E QUANDO Per i veicoli provenienti da Roma/A25, e diretti verso Teramo, l'uscita obbligatoria è allo svincolo di L'Aquila Ovest; per tutti i veicoli provenienti tanto da Roma/A25 quanto dalla viabilità ...

Nomina vicina per commissario straordinario per strade provinciali in Sicilia, Musumeci: 'La Regione farà la sua parte' ... ex provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, scelto d'intesa tra Roma e Palermo. Il suo ... 'Si tratta di un primo elenco di interventi che interessano la viabilità secondaria , da anni in stato ...

Per i veicoli provenienti da/A25, e diretti verso Teramo, l'uscita obbligatoria è allo svincolo di L'Aquila Ovest; per tutti i veicoli provenienti tanto da/A25 quanto dalla viabilità secondaria, da anni in stato di abbandono'.