Uomini e Donne, Samantha Curcio costretta a operarsi: i dettagli (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo aver appassionato i telespettatori vestendo i panni di prima tronista curvy nella storia di Uomini e Donne, Samantha Curcio torna al centro dell'attenzione mediatica per una rivelazione intimista. L'ex volto tv fa sapere, in un nuovo intervento pubblico, di essersi sottoposta ad un'operazione chirurgica, per una sua malformazione fisica mai risolta. Una rivelazione che preoccupa non poco i suoi fan, che tuttavia la Curcio tiene intanto a rassicurare.

