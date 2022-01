Un intero Paese senza internet per colpa di un videogioco: dove e quando è succeso? (Di martedì 25 gennaio 2022) I ripetuti attacchi hacker durante il torneo di un famoso videogioco hanno causato il blocco della rete internete in un intero Paese. Lo scorso fine settimana è andato in onda il più grande evento Twitch Rival della storia del social dedicato ai videogame. Per l’occasione si stavano sfidando 150 streamer provenienti dalla Spagna, dal Sud America e da Andorra per la vittoria del primo premio da 100 mila euro. La competizione, un evento a tema ‘Squid Game‘ su Minecraft, è stato visto da oltre un milione di persone ed è stato il più seguito della storia di Twitch. Tuttavia il mega evento suddiviso in tre giornate non ha fatto parlare di sé per i numeri raggiunti o per la vittoria di uno streamer, ma per i problemi di connessione riscontrati dagli streamer provenienti da Andorra. Se la prima giornata del ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022) I ripetuti attacchi hacker durante il torneo di un famosohanno causato il blocco della retee in un. Lo scorso fine settimana è andato in onda il più grande evento Twitch Rival della storia del social dedicato ai videogame. Per l’occasione si stavano sfidando 150 streamer provenienti dalla Spagna, dal Sud America e da Andorra per la vittoria del primo premio da 100 mila euro. La competizione, un evento a tema ‘Squid Game‘ su Minecraft, è stato visto da oltre un milione di persone ed è stato il più seguito della storia di Twitch. Tuttavia il mega evento suddiviso in tre giornate non ha fatto parlare di sé per i numeri raggiunti o per la vittoria di uno streamer, ma per i problemi di connessione riscontrati dagli streamer provenienti da Andorra. Se la prima giornata del ...

