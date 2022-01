Sensi alla Sampdoria: è fatta! (Di martedì 25 gennaio 2022) A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità: Stefano Sensi sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. Si è conclusa positivamente, quindi, la trattativa tra i nerazzurri e la Sampdoria per portare Sensi alla corte di Marco Giampaolo. Il calciatore è già in viaggio verso Genova dove firmerà il contratto che lo legherà ai blucerchiati. Per lui prestito con diritto di riscatto fino a Giugno. Inter – Sampdoria: la trattativa per Sensi Già da qualche settimana si parlava dell’interessamento della Sampdoria per il centrocampista interista, Stefano Sensi, e le voci di mercato davano già per conclusa la trattativa una settimana fa. Poi è arrivato il gol decisivo in Coppa Italia contro l’Empoli e da lì il conseguente ripensamento dell’Inter sulla ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 25 gennaio 2022) A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità: Stefanosarà un nuovo giocatore della. Si è conclusa positivamente, quindi, la trattativa tra i nerazzurri e laper portarecorte di Marco Giampaolo. Il calciatore è già in viaggio verso Genova dove firmerà il contratto che lo legherà ai blucerchiati. Per lui prestito con diritto di riscatto fino a Giugno. Inter –: la trattativa perGià da qualche settimana si parlava dell’interessamento dellaper il centrocampista interista, Stefano, e le voci di mercato davano già per conclusa la trattativa una settimana fa. Poi è arrivato il gol decisivo in Coppa Italia contro l’Empoli e da lì il conseguente ripensamento dell’Inter sulla ...

