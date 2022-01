Quirinale, seconda fumata nera: 527 schede bianche, 39 voti per Mattarella (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche il secondo giorno di votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica si è concluso con una fumata nera. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha annunciato i risultati dello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Anche il secondo giorno di votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica si è concluso con una. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha annunciato i risultati dello ...

Advertising

Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Al via la diretta della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica… - TeresaBellanova : Seconda giornata di votazioni. È sempre più evidente la necessità che la politica individui una soluzione di altiss… - CarloCalenda : Quirinale. Atto primo scena prima: dichiarazioni vaghe tese a sottolineare profondo senso di responsabilità: voglia… - TelemiaLaTv : QUIRINALE: CRESCE NICOLA GRATTERI, BEN 6 VOTI NELLA SECONDA VOTAZIONE - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Seconda fumata nera: 527 schede bianche, 39 voti per Mattarella #quirinale -