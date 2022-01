Pomeriggio 5, Paolo Brosio show e Barbara D’Urso sbotta: “Non mi rispondi così” (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 c’è stato uno scontro molto acceso tra Paolo Brosio e Barbara D’Urso, Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha aperto un collegamento con un prete, il quale ha espresso posizioni alquanto rigide nei confronti dei no-vax. Le sue dichiarazioni hanno fatto perdere il controllo a Brosio, il quale ha dato luogo ad un vero e proprio show che ha infastidito la padrona di casa. Vediamo cosa è successo. La sfuriata di Paolo Brosio a Pomeriggio 5 Anche se a Barbara D’Urso sono stati sottratti tutti gli argomenti inerenti il gossip e le è stato chiesto dalla rete di mantenere un profilo un po’ più basso, nelle sue trasmissioni gli ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso della puntata di ieri di5 c’è stato uno scontro molto acceso tra, Tutto è cominciato nel momento in cui la conduttrice ha aperto un collegamento con un prete, il quale ha espresso posizioni alquanto rigide nei confronti dei no-vax. Le sue dichiarazioni hanno fatto perdere il controllo a, il quale ha dato luogo ad un vero e proprioche ha infastidito la padrona di casa. Vediamo cosa è successo. La sfuriata di5 Anche se asono stati sottratti tutti gli argomenti inerenti il gossip e le è stato chiesto dalla rete di mantenere un profilo un po’ più basso, nelle sue trasmissioni gli ...

