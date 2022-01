Piazza del Plebiscito | in giro con katana e coltello | denunciato un 21enne

(Di martedì 25 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: la Guardia di Finanza hauntrovato in possesso di armi da samurai mentre si trovava indel. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in attuazione del dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento anti Covid 19 stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine

ClaMarchisio8 : La Mole Antonelliana, il museo egizio, il museo del cinema e i musei reali. Piazza San Carlo, Piazza Castello e gli… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, prove di cerimonia al Colle per l’insediamento del nuovo Presidente: i militari a cavallo e la Lanc… - albertoangela : Grazie al Maestro Uto Ughi che, nella sua esclusiva esibizione nella stupenda piazza di Spoleto, ci ha fatto compre… - gianlucalfieri : RT @ClaMarchisio8: La Mole Antonelliana, il museo egizio, il museo del cinema e i musei reali. Piazza San Carlo, Piazza Castello e gli stor… - LoriGubbio : RT @ClaMarchisio8: La Mole Antonelliana, il museo egizio, il museo del cinema e i musei reali. Piazza San Carlo, Piazza Castello e gli stor… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza del

Fanpage.it

... prima prova stagionaleGrande Slam, in corso di svolgimento sui campi in... Read More Primo ... altre 5 perquisizioni a Torino 25 Gennaio 2022 Nuove perquisizioni per le molestie inDuomo a ......Repubblica compirà il percorso daVenezia, fino al Quirinale, scortato dai corazzieri a cavallo. Prima giornata di voto, fumata nera: 672 schede bianche La prima votazione per l'elezione...Negli anniversari della rivoluzione e della scomparsa di Regeni, Il Cairo si sponsorizza con gli alleati. Ma i numeri sull’uso della pena di morte e gli abusi sugli attivisti dicono altro. Oggi tante ...Proiezioni, compresa quella che unisce i cinema umbri. Ma anche presentazioni di libri, convegni e testimonianze. Sono numerosi, come sempre, gli appuntamenti organizzati in Umbria per il Giorno della ...