Nessuno bloccherà il vostro conto corrente dal prossimo 4 febbraio

Advertising

meobirba : @EntropicBazaar @anna30048679 Finché mafie è delinquenti comanderanno i politici... Nessuno bloccherà i contanti. - Teresat73540673 : Chiunque sarà eletto PDR,non farà nulla di diverso dai suoi predecessori,nessuno buttata giù le correnti nella magi… - Brill36834785 : RT @Consuelo783: @supersprint88 Lo hanno detto che a loro fuori non le cercano mai nessuno e si capisce il xké.Clarissa la starker,Jes la c… - Consuelo783 : @supersprint88 Lo hanno detto che a loro fuori non le cercano mai nessuno e si capisce il xké.Clarissa la starker,J… - minincognito1 : @rrache_ Ma ti rendi conto che le persone immunodepresse sono sempre esistite e nessuno ha mai pensato di chiudere… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno bloccherà

Giornalettismo.com

Tanto in Consiglio regionalelesse niente, passò di notte, senza il minimo dibattito, e ... Come è avvenuto a Cologna siper 16 - 17 anni ogni ristrutturazione con cambi di ...C'è da aspettarsi un esame approfondito perchéin Europa vorrebbe un precedente secondo cui ... il progetto di coinvestimento à l'italienne sicomunque, per le ragioni già dette: se ...