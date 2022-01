Morto a Torino un bambino di 10 anni per Covid (Di martedì 25 gennaio 2022) Non c’è stato nulla da fare per il bambino di 10 anni che nella giornata di ieri era stato traferito dall’ospedale di Mondovì al Regina Margherita di Torino per l’aggravarsi delle sue condizioni dopo che aveva contratto il Covid ed era stato ricoverato in terapia intensiva. Il bimbo, originario di Nucetto nella Val Tanaro, è Morto all’alba proprio per il virus: non era ancora vaccinato per recenti precauzioni di salute mentre la famiglia era vaccinata. In una nota l’ospedale torinese spiega l’accaduto: “Stamattina alle ore 5,55 è deceduto per Covid un bambino di 10 anni presso la Terapia intensiva dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Il paziente era stato trasferito nella tarda mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 25 gennaio 2022) Non c’è stato nulla da fare per ildi 10che nella giornata di ieri era stato traferito dall’ospedale di Mondovì al Regina Margherita diper l’aggravarsi delle sue condizioni dopo che aveva contratto iled era stato ricoverato in terapia intensiva. Il bimbo, originario di Nucetto nella Val Tanaro, èall’alba proprio per il virus: non era ancora vaccinato per recenti precauzioni di salute mentre la famiglia era vaccinata. In una nota l’ospedale torinese spiega l’accaduto: “Stamattina alle ore 5,55 è deceduto perundi 10presso la Terapia intensiva dell’ospedale Regina Margherita di. Il paziente era stato trasferito nella tarda mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì ...

