Lotta agli estremismi I sette anni di Mattarella in tre parole

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 gennaio 2022) Al direttore - Salvini: ma tipo mettere due vicepresidenti della Repubblica?Giuseppe De Filippi Al direttore - Al di là del tweet personale di Paolo Savona, del quale egli ha poi dato l’esatta ridimensionata interpretazione, mi sembra non condivisibile la metafora dell’arbitro che butta la palla in tribuna e ammette di non sapere arbitrare. Intanto, la storia della Consob è ricca di casi di “impasse” nel decidere, non è la prima volta: certo, non è una ragione valida per proseguire su questa strada. Ma non si può trascurare l’assoluta novità del caso all’esame dell’Authority riguardante una iniziativa che la Consob non potrebbe considerare inammissibile come alcuni vorrebbero, perché questa è materia propria di una “fonte normativa” superiore, la legge. Vi è, poi, anche una fetta di competenza in materia dell’Ivass, di cui però nessuno parla, così come di entrambe le authority è ...