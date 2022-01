L’era di Caligola

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 gennaio 2022) di Tom Corradini Caos, confusione, disperazione. Tra terze dosi, quarte annunciate e infinite possibili varianti la fine della pandemia sembra essere lontana. Gli ultimi due anni si potrebbero ricordare come ‘il periodo dell’emergenza continua’ un trampolino che ci lancia verso una nuova era che ci piace definire come ‘.’ Mi sto dedicando a scrivere un nuovo spettacolo teatrale dal titolo ‘– Prima i Romani’. Succintamente l’impianto dello spettacolo è il seguente. Un professore universitario che si credeè internato in un ospedale psichiatrico insieme a un’infermiera e a un percussionista autistico. I tre, la notte del 6 gennaio 2021, osservano l’assalto al Campidoglio di Washington. Nella sua psicosi il professore è convinto di assistere all’assalto del Senato da parte della plebe romana, desiderosa di deporre suo zio Claudio, che ...