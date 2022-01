Franco Frattini al Quirinale? Chi è l’asso nella manica del centrodestra (Di martedì 25 gennaio 2022) Una figura riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Questo il vademecum che va ripetendo Matteo Salvini nel corso dei suoi incontri, colloqui e trattative per il Colle. E tra i petali della rosa del centrodestra sta sbocciando quello di Franco Frattini che potrebbe essere l’asso nella manica in grado di convincere anche il MoVimento 5 Stelle (o almeno Giuseppe Conte) in attesa di una presa di posizione anche da parte del Centrosinistra. In ballo, però, ci sono anche altre carte che rispondono alla situazione attuale internazionale, con le tensioni tra Russia e Ucraina che potrebbero rendere la sua elezione molto complicata. Franco Frattini al Quirinale, chi è la figura che potrebbe unire i poli Romano, classe 1957, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Una figura riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Questo il vademecum che va ripetendo Matteo Salvini nel corso dei suoi incontri, colloqui e trattative per il Colle. E tra i petali della rosa delsta sbocciando quello diche potrebbe esserein grado di convincere anche il MoVimento 5 Stelle (o almeno Giuseppe Conte) in attesa di una presa di posizione anche da parte del Centrosinistra. In ballo, però, ci sono anche altre carte che rispondono alla situazione attuale internazionale, con le tensioni tra Russia e Ucraina che potrebbero rendere la sua elezione molto complicata.al, chi è la figura che potrebbe unire i poli Romano, classe 1957, ...

