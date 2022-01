Dove vedere la partita tra Sinner e Tsitsipas dell’Australian Open 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio si giocherà il match tra Jannick Sinner e Stefanos Tsitsipas, valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2022. Sinner, che ha raggiunto per la seconda volta in carriera un quarto di finale Slam dopo il Roland Garros dello scorso anno, proverà a superare l’ostacolo greco e guadagnarsi così la sua prima semifinale in un torneo dello Slam. L’impresa non sarà delle più semplici, dal momento che l’avversario sarà il numero quattro del ranking Atp, nonché finalista nell’ultima edizione del Roland Garros. Ricordiamo che l’atleta altoatesino si è qualificato ai quarti battendo agli ottavi il tennista australiano Alex De Minaur per 3 set a 0, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 6-4. A seguire tutte le informazioni su Dove vedere ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Mercoledì 26 gennaio si giocherà il match tra Jannicke Stefanos, valido per i quarti di finale, che ha raggiunto per la seconda volta in carriera un quarto di finale Slam dopo il Roland Garros dello scorso anno, proverà a superare l’ostacolo greco e guadagnarsi così la sua prima semifinale in un torneo dello Slam. L’impresa non sarà delle più semplici, dal momento che l’avversario sarà il numero quattro del ranking Atp, nonché finalista nell’ultima edizione del Roland Garros. Ricordiamo che l’atleta altoatesino si è qualificato ai quarti battendo agli ottavi il tennista australiano Alex De Minaur per 3 set a 0, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 6-4. A seguire tutte le informazioni su...

