Covid, ricoveri ancora in calo: in Lombardia altri 28.372 positivi, 2.686 a Bergamo (Di martedì 25 gennaio 2022) A fronte di 253.197 tamponi effettuati, sono 28.372 i nuovi positivi (11,2%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-5): 70 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 253.197, totale complessivo: 29.551.187 – i nuovi casi positivi: 28.372 – in terapia intensiva: 264 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.411 (-5) – i decessi, totale complessivo: 36.684 (+70) I nuovi casi per provincia: Milano: 7.832 di cui 3.028 a Milano città; Bergamo: 2.686; Brescia: 4.714; Como: 1.461; Cremona: 1.103; Lecco: 880; Lodi: 512; Mantova: 1.635; Monza e Brianza: 2.589; Pavia: 1.701; Sondrio: 426; Varese: 2.041. Leggi su bergamonews (Di martedì 25 gennaio 2022) A fronte di 253.197 tamponi effettuati, sono 28.372 i nuovi(11,2%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-5): 70 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 253.197, totale complessivo: 29.551.187 – i nuovi casi: 28.372 – in terapia intensiva: 264 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.411 (-5) – i decessi, totale complessivo: 36.684 (+70) I nuovi casi per provincia: Milano: 7.832 di cui 3.028 a Milano città;: 2.686; Brescia: 4.714; Como: 1.461; Cremona: 1.103; Lecco: 880; Lodi: 512; Mantova: 1.635; Monza e Brianza: 2.589; Pavia: 1.701; Sondrio: 426; Varese: 2.041.

