Clementino | il video fa emozionare | era un talento già da bambino

Leggi su chenews

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nella scena musicale,è un totem. La sua passione per la musica è nota. Ora sbuca undal passato in cui già dimostrava tanto. Negli ultimi anni, il genere rap ha preso sempre più piede. Lo ha fatto tramite nuove leve ma anche dei totem di questo genere. Sempre più si sono avvicinati non solo a questa musica ma anche ai protagonisti. Il loroe il loro stile ha attirato l’interesse di molti. In questo scenario rientra il rapper. Fonte InstagramCome ben sappiamo, lui non è l’ultimo arrivato. Il suoha colpito davvero tutti e la sua ascesa è avvenuta a piccoli passi ma c’è stata. Lui si fa chiamare anche iena white e il suo significato è davvero incredibile. Da queste cose si comprende come sia stato possibile il ...