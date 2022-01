Calcio: Vezzali a Gravina, 'condivido preoccupazioni, serve confronto allargato' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha risposto alla lettera del presidente della Figc, Gabriele Gravina in cui si chiedeva di individuare le misure di ristoro per il sistema Calcio. La Vezzali ha sottolineato di condividere, "pienamente le preoccupazioni" riportate nella lettera di Gravina, dicendo di essere "convinta della necessità, non più rinviabile, di un confronto allargato" in modo che vengano affrontate in modo strutturale e completo, tutte le criticità e le difficoltà del mondo dello sport che la stessa Vezzali aveva già individuato nelle linee programmatiche. La Vezzali si adopererà per "aprire un tavolo che sia allargato a tutte le componenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - La sottosegretaria allo Sport Valentinaha risposto alla lettera del presidente della Figc, Gabrielein cui si chiedeva di individuare le misure di ristoro per il sistema. Laha sottolineato di condividere, "pienamente le" riportate nella lettera di, dicendo di essere "convinta della necessità, non più rinviabile, di un" in modo che vengano affrontate in modo strutturale e completo, tutte le criticità e le difficoltà del mondo dello sport che la stessaaveva già individuato nelle linee programmatiche. Lasi adopererà per "aprire un tavolo che siaa tutte le componenti di ...

