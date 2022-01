10eLotto da sogno | centrato un 8 Doppio Oro che vale una casa

Leggi su consumatore

(Di martedì 25 gennaio 2022) Scatta la festa grande per un fortunato giocatore baciato dalla dea bendata grazie al: incassata una vincita da record. I dettagli Si fa festa con il: il concorso del 22 gennaio 2022 non ha deluso le aspettative di milioni di giocatori. Che hanno incassato premi importanti in tutta Italia. In particolar modo è L'articolo proviene da Consumatore.com.