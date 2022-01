Unisannio, al via i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl via il 26 gennaio i PCTO dell’Università degli Studi del Sannio. Si tratta di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che permettono agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di valorizzare le proprie vocazioni e arricchire le conoscenze sui corsi di studio e sul contesto universitario. L’ateneo sannita fino ad aprile ospiterà oltre 1500 studenti provenienti da tutta la Campania. I PCTO Unisannio mirano, come ogni anno, a esaltare la valenza formativa dell’Orientamento, ponendo gli studenti nella condizione di maturare una maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e inclinazioni, anche in vista del futuro accesso agli studi universitari. L’offerta PCTO Unisannio per il 2022 prevede, oltre ad alcuni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl via il 26 gennaio i PCTO dell’Università degli Studi del Sannio. Si tratta diper leche permettono agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di valorizzare le proprie vocazioni e arricchire le conoscenze sui corsi di studio e sul contesto universitario. L’ateneo sannita fino ad aprile ospiterà oltre 1500 studenti provenienti da tutta la Campania. I PCTOmirano, come ogni anno, a esaltare la valenza formativa del, ponendo gli studenti nella condizione di maturare una maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e inclinazioni, anche in vista del futuro accesso agli studi universitari. L’offerta PCTOper il 2022 prevede, oltre ad alcuni ...

