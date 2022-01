Un altro pieno sul Catria: sole e piste innevate, condizioni ideali per sciare. Oggi si replica (Di lunedì 24 gennaio 2022) FRONTONE - Il Catria ha concesso il bis. Nel weekend la montagna più alta della provincia è stata nuovamente presa d'assalto da tanti appassionati provenienti da tutte le Marche e anche dalla vicina ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 24 gennaio 2022) FRONTONE - Ilha concesso il bis. Nel weekend la montagna più alta della provincia è stata nuovamente presa d'assalto da tanti appassionati provenienti da tutte le Marche e anche dalla vicina ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Il Paese in cui da un lato si impedisce il pieno esercizio dei diritti fondamentali, l’accesso ai servizi pubblici… - promo_foot : RT @misseleonoraxx: Nuovo pacco pieno di regali per me, già rimborsato da uno schiavo ma che sarà sicuramente rimborsato una seconda volta… - Gi_Moon_LMS : RT @R0X0XYWSKYK00K: un rapporto dove per capirsi basta semplicemente guardarsi negli occhi, dove ogni azione viene fatta nel pieno amore fr… - LaStanzaInFondo : Gargamella pieno di sonno che non riesce a vedere da un occhio all'altro ma nemmeno se ne va a dormire #jerù - Nick_Gila : @matteograndi Secondo me non sei troppo onesto se li paragoni perché uno è un contatto spalla a spalla che solo in… -