ULTIM'ORA, idea Gattuso per la panchina: offerto un contratto di 5 mesi (Di martedì 25 gennaio 2022) Gennaro Gattuso può tornare in panchina dopo l'addio al Napoli. Il tecnico calabrese è fermo dalla scorsa stagione, visto il clamoroso rifiuto alla Fiorentina dopo aver firmato in estate. Il suo futuro, però, può cambiare nei prossimi giorni. Gattuso Watford (Imago)Gattuso, offerta dal Watford: la risposta Gennaro Gattuso ha ricevuto un'offerta dal Watford fino a giugno. Secondo quanto riferisce Sportitalia, il club inglese, che ha appena esonerato Claudio Ranieri, ha offerto un contratto di 5 mesi all'ex tecnico del Napoli che, però, ha rifiutato. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Gennaro Gattuso.

