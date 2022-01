Sonia Bruganelli, tutta la verità: "Come mi ha aiutato Paolo Bonolis", una clamorosa confessione (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Tutti pensano che mi abbia aiutato perché io volessi diventare famosa. Mi ha aiutato in un altro campo che era quello della produzione televisiva": Sonia Bruganelli - produttrice tv e moglie di Paolo Bonolis - si racconta a RTL 102.5 News. "Paolo Bonolis mi ha aiutato nel campo della produzione televisiva”, aggiunge. Durante l'intervista in radiovisione, l'opinionista di Signorini parla del suo primo incontro con Bonolis. "L'ho conosciuto in tv", dice. Per loro la tv è stata galeotta. Sonia, in passato, ha posato Come attrice di fotoromanzi sul settimanale Grandhotel. "Per mantenermi all'università facevo fotoromanzi, nell'ultimo anno di università l'ho conosciuto perché ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Tutti pensano che mi abbiaperché io volessi diventare famosa. Mi hain un altro campo che era quello della produzione televisiva":- produttrice tv e moglie di- si racconta a RTL 102.5 News. "mi hanel campo della produzione televisiva”, aggiunge. Durante l'intervista in radiovisione, l'opinionista di Signorini parla del suo primo incontro con. "L'ho conosciuto in tv", dice. Per loro la tv è stata galeotta., in passato, ha posatoattrice di fotoromanzi sul settimanale Grandhotel. "Per mantenermi all'università facevo fotoromanzi, nell'ultimo anno di università l'ho conosciuto perché ho ...

