Advertising

romi_andrio : RT @webecodibergamo: Smog, aria sempre più inquinata: da martedì limitazioni al traffico a Bergamo - webecodibergamo : Smog, aria sempre più inquinata: da martedì limitazioni al traffico a Bergamo - BasowskyDocet : RT @archidueChiara: La pianura Padana si conferma con la peggiore qualità dell’aria d’Europa - archidueChiara : La pianura Padana si conferma con la peggiore qualità dell’aria d’Europa - michele_pinassi : @katiaamore @Marcopierini10 @Massimi40945796 Guardi, se proprio l'ironia non si è colta, essendo che né la scuola n… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog aria

L'Eco di Bergamo

... è l'ultima provincia del Veneto in cui scatta l'allertaper sforamenti consecutivi che non ... ma non commettiamo la superficialità di dire che la nostra qualità dell'è cattiva. Rispetto alla ...... per contenere gli inquinanti e migliorare la qualità dell'nel difficile " per concentrazioni di Pm10 oltre i limiti consentiti - periodo autunnale e invernale. Lo stop dei diesel euro 4 si ...Nebbia fitta, prospettive Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, il vorace anticiclone che sta letteralmente intrappolando e attanagliando l'Italia, farà vedere il suo lato più cupo, quello che in ...Copyright: Regione Emilia-Romagna A.I.U.S.G. – Autore: Caselli Nirmal Marco Prosegue fino a mercoledì 26 gennaio compreso il divieto di circolazione nell’area urbana di Reggio Emilia per i veicoli die ...