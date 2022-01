Regeni | Draghi vede genitori Giulio | dare seguito a ordinanza Gup Roma

(Di lunedì 24 gennaio 2022), 24 gen (Adnkronos) - Questa mattina alle 11.30 il presidente del Consiglio Marioe il ministro della Giustizia Marta Cartabia hanno incontrato Paola e Claudiodie l'Avvocato Alessandra Ballerini in modalità di videoconferenza. Al centro del colloquio le possibili iniziative per, nel modo più efficace, all'del Gup di. Lo rende noto Palazzo Chigi.

... da parte del premier Marioa maggio del 2021, ha segnato una tappa miliare nel lungo ... e di dossier delicatissimi tra cui quello di Giulio. Parla quattro lingue, la sua è una figura '...... appena 8 mesi fa è stata nominata dal presidente del Consiglio Mariocome capo del ... occupandosi di dossier delicati come la morte in Egitto del giovane ricercatore Giulio. A maggio ...Roma, 24 gen (Adnkronos) - Questa mattina alle 11.30 il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Giustizia Marta Cartabia hanno ...Donna delle istituzioni, diplomatica stimata anche all’estero, può vantare un profilo tecnico e super partes. E in Toscana ha una seconda casa ...