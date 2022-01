Problemi cardiaci per Ounas nel post-Covid: necessari altri esami (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’edizione di oggi, lunedì 24 gennaio, di ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni di salute di Adam Ounas. Come ben sappiamo, l’attaccante del Napoli è stato eliminato con la sua Algeria dalla Coppa d’Africa, dove è risultato positivo al Covid-19. Ma, in seguito alla guarigione dalla malattia, il giocatore ha messo tutti in ansia perché gli sarebbero stati riscontrati dei Problemi cardiaci. Tale disfunzione, inoltre, lo ha anche costretto a vivere la competizione internazionale tutt’altro che da protagonista. Il 25enne farà rientro a Napoli probabilmente tra mercoledì e giovedì prossimo, dove si sottoporrà alla visita post-Covid da parte dello staff medico azzurro con i relativi controlli al cuore e non solo. Attualmente, come riporta il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’edizione di oggi, lunedì 24 gennaio, di ‘Tuttosport’ ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni di salute di Adam. Come ben sappiamo, l’attaccante del Napoli è stato eliminato con la sua Algeria dalla Coppa d’Africa, dove è risultato positivo al-19. Ma, in seguito alla guarigione dalla malattia, il giocatore ha messo tutti in ansia perché gli sarebbero stati riscontrati dei. Tale disfunzione, inoltre, lo ha anche costretto a vivere la competizione internazionale tutt’altro che da protagonista. Il 25enne farà rientro a Napoli probabilmente tra mercoledì e giovedì prossimo, dove si sottoporrà alla visitada parte dello staff medico azzurro con i relativi controlli al cuore e non solo. Attualmente, come riporta il ...

