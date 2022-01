Intossicato da un braciere a carbonella | ossigeno terapia d’emergenza per un 36enne

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella mattina di sabato 22 gennaio 2022 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento diin regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di E. H. O., classe 1986, che secondo quanto è stato possibile ricostruire è rimastoda unposizionato nella cucina della sua abitazione in via Busa ad Alzano Lombardo. Una volta giunti i soccorsi il paziente è stato trasportato prima all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dal quale poi è stato trasferito in Habilita attorno alle 9.45. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi: una volta concluso, il paziente è tornato al Papa Giovanni.

