Il telescopio spaziale Webb è pronto: sta per entrare nell’orbita fino a raggiungere il punto L2 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si avvicina sempre di più la meta finale del mega telescopio James Webb. Lanciato nello spazio il giorno di Natale, lo scorso 25 dicembre 2021, questo oggetto iper tecnologico che studierà la galassia per i prossimi decenni, sta per raggiungere uno degli obiettivi fondamentali del suo viaggio, ovvero l’ingresso in orbita intorno al punto di L2 (di Lagrange). James Webb, 24/1/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un passaggio fondamentale per permettere allo stesso telescopio di poter osservare il cielo “assicurandosi nel contempo diversi vantaggi”, come riferisce Hwupgrade.it. Intanto gli specchi primario e secondario sono stati portati in posizione per essere poi pronti all’allineamento definitivo. James Webb, 24/1/2022 – Computermagazine.itIL ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si avvicina sempre di più la meta finale del megaJames. Lanciato nello spazio il giorno di Natale, lo scorso 25 dicembre 2021, questo oggetto iper tecnologico che studierà la galassia per i prossimi decenni, sta peruno degli obiettivi fondamentali del suo viaggio, ovvero l’ingresso in orbita intorno aldi L2 (di Lagrange). James, 24/1/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un passaggio fondamentale per permettere allo stessodi poter osservare il cielo “assicurandosi nel contempo diversi vantaggi”, come riferisce Hwupgrade.it. Intanto gli specchi primario e secondario sono stati portati in posizione per essere poi pronti all’allineamento definitivo. James, 24/1/2022 – Computermagazine.itIL ...

