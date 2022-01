“Ho avuto il tumore”. Confessione choc a Uomini e Donne: lacrime in studio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nello studio di Uomini e Donne una delle protagoniste del programma ha fatto una Confessione che ha commosso i presenti e il pubblico da casa. Ogni persona ha un passato triste alle sue spalle che il più delle volte preferisce lasciare lì, nel dimenticatoio. Molti dimenticano, o almeno ci provano perché le cicatrici restano e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nellodiuna delle protagoniste del programma ha fatto unache ha commosso i presenti e il pubblico da casa. Ogni persona ha un passato triste alle sue spalle che il più delle volte preferisce lasciare lì, nel dimenticatoio. Molti dimenticano, o almeno ci provano perché le cicatrici restano e L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ellygio81 : @fede031098 Ascolti, ognuno ha le sue idee e posizioni. Io ho avuto il tumore e sono viva mentre quasi 600 persone… - thenb08 : Ho letto un tweet dove uno diceva che aveva avuto il covid in maniera paucisintomatica e quindi non capiva tutto il… - ermattix : RT @marta_pellizzi: Oggi ho avuto un malore e me la son vista brutta. I sintomi neurologici erano talmente accentuati e il dolore alla test… - AntonellaDisal5 : @marta_pellizzi Anche se non ti conosco ti penso cerca di essere sempre positiva non mollare io ho avuto un tumore… - senia65 : @Ross27383478 Purtroppo i malati di tumore, con questa pandemia hanno avuto il colpo finale. Non c’entrano gli ospe… -