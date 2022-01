Giulia Salemi riceve una sorpresa dai fan e scoppia in lacrime | “Siete troppo”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 gennaio 2022) In queste oreha scartato alcuni regali dei fan ed è rimasta davvero colpita dal pensiero che hanno avuto alcuni followers dei “Prelemi”. La ragazza, infatti, nello scartare il pensiero è rimasta a bocca aperta sia per il valore dell’oggetto ricevuto sia per le splendide parole scritte all’interno del bigliettino. Per tale ragione, vediamo di cosa si tratta. Lo splendido regalo dei fan die Pierpaolo La protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip ha appena preso casa da sola e poco alla volta la sta completando con l’arredamento. I fan, dunque, hanno deciso di farle un regalo molto apprezzato dalla giovane volto ad immortalare i momenti più belli della sua vita con Pierpaolo Pretelli. I suoi fedeli followers, infatti, le hanno fatto recapitare un pacco al cui interno c’era una macchina ...