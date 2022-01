Fumata nera per il Quirinale Tra veti incrociati e schede bianche | archiviata la prima votazione Trattative a oltranza tra i partiti in vista della seconda giornata

Advertising

LucandoGian : Scheda bianca fumata nera #Quirinale2022 - Marcell78225090 : RT @LaNotiziaTweet: Verso la fumata nera per il Quirinale. #Pd, #M5S e Leu confermano scheda bianca al primo voto. #Conte: “Non vogliamo un… - tfnews_t : #Quirinale2022, fumata nera: #CentroSinistra e #centrodestra hanno preferito votare #schedabianca… - ceroliobodybalm : #Quirinale2022 Primo giorno La fumata è nera - Marqs20876 : Schede bianche e fumata nera. Habemus niente. #PresidenteDellaRepubblica #Quirinale2022 #elezioniquirinale -

In un clima di grande confusione si è avviato il primo voto per l'elezione del presidente della Repubblica . Ed è. Non c'è accordo tra le forze politiche che almeno oggi hanno avviato un dialogo, come conferma una nota congiunta Lega - Pd al termine dell' incontro tra Salvini e Letta. Attivissimo ...Hanno scelto di non indicare alcun nome sia il centrosinistra (Pd, M5s e Leu), che il centrodestra (Lega, Forza Italia e FdI). Anche Italia viva e Coraggio Italia. Appare scontata laal termine della prima giornata di votazioni del Parlamento in seduta comune. Il quorum dei due terzi, richiesto dalla Costituzione per i primi tre scrutini, infatti, è un obiettivo ...Primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica oggi, lunedì 24 gennaio. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...Il Parlamento si è riunito in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica Italiana, (il cui mandato dura 7 anni) con la partecipazione dei delegati regionali ...