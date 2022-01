Formula E - Il video della campagna "No Turning Back" (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Formula E si appresta a inaugurare la stagione 2022 con il doppio appuntamento in Arabia Saudita, in programma venerdì 28 e sabato 29 gennaio. Per celebrare l'inizio del nuovo Mondiale, è stata lanciata la campagna "No Turning Back", un adrenalinico video in stile cinematografico per promuovere la serie e i suoi valori. Change. Accelerated. Prodotto dallo studio creativo londinese Uncommon, il video ricrea una situazione di gara concitata che precede i momenti di un incidente drammatico tra tre piloti. Alle immagini del rovinoso incidente, vengono accostate anche quelle relative al cambiamento climatico. E quando non sembra esserci più niente da fare, i piloti escono dai loro abitacoli e iniziano una rocambolesca corsa a piedi tra le vie della città, per far ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 gennaio 2022) LaE si appresta a inaugurare la stagione 2022 con il doppio appuntamento in Arabia Saudita, in programma venerdì 28 e sabato 29 gennaio. Per celebrare l'inizio del nuovo Mondiale, è stata lanciata la"No", un adrenalinicoin stile cinematografico per promuovere la serie e i suoi valori. Change. Accelerated. Prodotto dallo studio creativo londinese Uncommon, ilricrea una situazione di gara concitata che precede i momenti di un incidente drammatico tra tre piloti. Alle immagini del rovinoso incidente, vengono accostate anche quelle relative al cambiamento climatico. E quando non sembra esserci più niente da fare, i piloti escono dai loro abitacoli e iniziano una rocambolesca corsa a piedi tra le viecittà, per far ...

