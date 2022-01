Edicola Quirinale | si vota bianca e si tratta

(Di lunedì 24 gennaio 2022) AGI - "Colle, si val voto senza un'intesa": il titolo di apertura del 'Corriere della sera' offre una fotografa oggettiva della giornata. A Montecitorio iniziano lezioni dei 1009 grandi elettori ma non c'è consenso tra i partiti su un nome, e quindi mentre si consumerà il rito delle urne anche con la versione drive-in per i positivi al Covid, continueranno letive tra i partiti alla ricerca del candidato giusto. Il 'Corriere', nell'editoriale di Roberto Gressi, osserva che "continuare con i litigi a distanza, con i veti, con le pulsioni irrazionali non può che procurare un danno al Paese", e parla di "una tattica da Italietta che tutti avremmo il desiderio di lasciarsi alle spalle". Ma come? I retroscena dei giornali offrono una panoramica di ipotesi diverse e contrastanti. Restando al 'Corriere', Francesco Verderami prospetta "il bivio ...

marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Gennaio: La buccia del Banana. B. rinuncia e con Lega e FdI azzoppa Draghi:… - fattoquotidiano : IL GIORNALONI VOLTAGABBANA Tutti i dilemmi intorno all'elezione di Mario Draghi al Quirinale si riconducono, in fon…

"Quirinale, si parte al buio". Apre così la prima pagina del "Giornale di Sicilia" oggi in edicola. "Le coalizioni ancora a carte coperte. Salvini: 'Draghi resti premier. Casini? Non è un nostro candi ..." Ha cavalcato il sogno di una vita, quello del Quirinale, per un paio di mesi. Ma alla fine Silvio Berlusconi si è dovuto arrendere. Alla realtà – i numeri e la spaccatura sul suo nome – e a una salute ...