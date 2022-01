De Laurentiis-Iervolino | in arrivo una nuova partnership?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Aurelio Dee Danilo, rispettivamente presidenti di Napoli e Salernitana, nella giornata di ieri hanno assistito insieme alla partita tra le due società. È interessante, tuttavia, quanto rivelato da Il Mattino nella sua edizione odierna. A quanto pare, infatti, a fine gara i due si sono intrattenuti per parlare di calcio e non solo, aprendo le porte ad una sorta di ponte tra le due società. E non solo tra le società, ma anche tra le città e le tifoserie. FOTO: Getty – DePer il momento, comunque, non c’è nulla di più di una cordiale chiacchierata. Oltre a ciò, si sarebbe parlato anche di una possibilefutura, utile a valorizzare i giovani dei rispettivi settori giovanili.